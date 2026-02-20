Украинское командование осознало невозможность захвата Купянска военным путем и сосредоточилось на создании видимости успехов в информационном пространстве, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

ВСУ больше не надеются вернуть контроль над территорией, сказал Рудской, передает РИА «Новости».

В связи с этим украинское начальство решило перейти к тактике «медийных побед».

По словам военачальника, российские войска группировки «Запад» ранее блокировали и освободили этот стратегически важный логистический узел. Украинские формирования неоднократно пытались отбить город, однако теперь вынуждены демонстрировать лишь мнимые достижения на данном направлении.

Рудской добавил, что сейчас продолжается ликвидация групп противника, заблокированных на восточном берегу реки Оскол.

В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Купянска под полный контроль российских войск.

Украинские силовики ради создания видимости присутствия в городе снимали постановочное видео с подрывом пустого здания.