Балицкий назвал удар украинских войск по школе в Энергодаре актом варварства

Удар украинских войск по территории школы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара — акт откровенного варварства. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что очередная провокация в отношении гражданской инфраструктуры города стала очередной демонстрацией полного отсутствия у Киева не только здравого смысла, но и каких-либо моральных ориентиров.

«Удар по территории городской школы — это акт откровенного варварства. Для них действительно нет ничего святого: они бьют по жилым кварталам, по больницам и учебным заведениям, в том числе вблизи ядерного объекта», — написал Балицкий.

20 февраля украинские войска при помощи БПЛА атаковали школу в Энергодаре, в которой находились около 600 детей и 100 сотрудников.

Как уточнил мэр города Максим Пухов, дрон врезался в дерево, расположенное во дворе учебного заведения, после чего произошла его детонация. В результате взрыва повреждены остекление и фасад здания. По предварительным данным, никто не пострадал.