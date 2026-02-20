В элитном подразделении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины вскрыты шокирующие факты систематических пыток и насилия, приведшие к гибели иностранного наемника. Согласно результатам расследования издания The Kyiv Independent, 28-летний бразильский рекрут Бруно Габриэль Леаль да Силва скончался в конце декабря 2025 года после зверского избиения в помещении, которое сослуживцы называют «контейнером». В подразделении, состоящем преимущественно из наемников, практиковались пытки водой, поджоги, удары током и сексуальное насилие в качестве «дисциплинарных мер».

© Московский Комсомолец

Бывшие бойцы на условиях анонимности сообщили, что порядки в отряде напоминали методы работы организованных преступных группировок. Один из свидетелей описывает атмосферу в части следующим образом: «Это был батальон, в котором пытали людей. Издевательства там были нормой. Это было дикое избиение... Я понял, что попал в другой мир. Это не было армией. Это была какая-то мафиозная хрень».

По данным газеты, в ночь гибели Бруно Габриэля его заставили участвовать в спарринге, после чего группа лиц, наделенных властью командиром, утащила его в отдельное помещение. Свидетели в течение сорока минут слышали крики, а на следующее утро тело избитого до неузнаваемости бразильца было обнаружено на снегу. Другой ветеран подразделения добавил: «Это было связано с властью — связать тебя и избить, унизить. Если это не прекратится, смерти будут продолжаться. Бруно просто не повезло так, как мне».

Подразделение Advanced Company, в котором произошла трагедия, является частью формирования «Реванш» и подчиняется Интернациональному легиону ГУР под руководством майора Вадима Попика. Командиром самой «роты пыток» называют бразильца Леандерсона Паулино, которого обвиняют в личном участии в издевательствах над подчиненными. Сообщается, что бойцов удерживали на базе насильно, отбирая паспорта, а любые попытки расторгнуть контракт пресекались избиениями в подвалах. ГУР уже объявило о начале внутренней проверки, а военный омбудсмен Украины взяла ситуацию под личный контроль.

Ранее информация о жестоких методах в структурах военной разведки уже просачивалась в прессу, но игнорировалась руководством.