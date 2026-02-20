Стало известно о прорыве ВС России в Харьковской области

Российские военные совершили прорыв в Харьковской области. Об этом заявил автор Telegram-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области», — написал военкор.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России ведут активный бой за село Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли потери при попытке вернуть позиции в Харьковской области. Она была предпринята в районе Волчанских Хуторов.