Как передаёт портал АБН24 со ссылкой на материал китайского издания Sohu, аналитики из КНР назвали подводный флот России оружием, которое способно нанести сокрушительный удар по военно-морским силам США.

Авторы публикации обращают внимание на то, что американская армия обладает глобальным присутствием за счёт многочисленных зарубежных баз. При этом в последние годы действия Вашингтона в мировом океане становятся всё более заметными и провокационными.

Обозреватели полагают, что в случае резкого ухудшения отношений с Россией Соединённые Штаты могут направить свои авианосцы к её берегам, как это происходит сейчас в ситуации с Ираном.

Китайские эксперты отмечают, что российский флот не располагает таким же большим количеством авианосцев, однако у страны есть чем удивить потенциального противника.

«Россия по-прежнему обладает козырем — мощным подводным флотом», — констатировали авторы статьи.

В завершении материала журналисты добавили, что если в мире сегодня и существует государство, способное нанести американским военно-морским силам сокрушительный урон, то это, несомненно, Россия.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби заявил, что иранские подводные лодки проекта «Варшавянка» российского производства могут представлять основную угрозу для авианосной ударной группировки Военно-морских сил США в Персидском заливе.