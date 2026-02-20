Российские военные с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сорвали попытку контратаки Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, также были нанесены удары по Запорожью и уничтожен пункт управления БПЛА. Ключевые новости из зоны проведения спецоперации 20 февраля – в материале «Рамблера».

Срыв контратаки ВСУ

Экипаж модернизированной ТОС-1А «Солнцепек» 2-го гвардейского полка радиационной химической и биологической защиты группировки войск «Центр» сорвал попытку контратаки ВСУ на Красноармейском направлении, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, удар термобарическими боеприпасами был нанесен после того, как украинские подразделения были обнаружены операторами беспилотников.

«Экипаж «Солнцепека» вместе с подразделениями прикрытия занял огневую позицию и выполнил серию залпов по заданным координатам на удалении около 20 километров», - отметили в ведомстве.

Удар по Запорожью

После нанесения удара по Запорожью были поражены объекты инфраструктуры. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Местные власти сообщают об обесточивании тысяч абонентов в области», - отмечается в сообщении.

Уничтожение пункта управления БПЛА

Артиллеристы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления ВСУ на Добропольском направлении, отметили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что точки запуска БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника были обнаружены воздушной разведкой в лесу.

«Для более эффективного поражения площадной цели был задействован расчет реактивной системы залпового огня «Град». Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение всех выявленных целей», - пояснили в министерстве.

Сдача в плен бойцов ВСУ

Территориальные центры комплектования (украинский аналог военкомата) буквально отлавливают на улицах мужчин. А затем даже тех, кто серьезно болен, отправляют на фронт, где у них есть только два пути – умереть или сдаться. Об этом заявил военнопленный Тимур Краев, рассказ которого опубликовало Минобороны России.

По его словам, он был «пойман» ТЦК и признан годным к службе, несмотря на то, что болен гепатитом «С».

«За нами приехала машина, и увезли нас на приемку. По теме там 23 человека у нас было. Косые, хромые, там с пятью грыжами было даже, человек с эпилепсией был», - рассказал военнопленный.

Он отметил, что на первом же боевом задании подорвался на квадроцикле, переночевал ночь в подвале и вместе с сослуживцами принял решение сдаться в плен, «потому что уже не было смысла».

«Мы побросали оружие, сняли бронь и вышли на голос сдались. Если честно, мы даже удивились. Нас накормили. Ночью нормально, никто не трогал, не бил, ничего», - отметил он.

Ранее российские военные обнаружили тела бойцов Вооруженных сил Украины, которые замерзли насмерть в подвалах, где они укрывались, ожидая помощи. В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что на Краснолиманском направлении украинцы стали чаще сдаваться плен из-за сильных морозов и отсутствия надежного снабжения, теплого обмундирования и укрытий.