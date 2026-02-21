Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар атакован в субботу украинскими дронами, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Максима Пухова.

В сообщении уточняется, что ВСУ атаковали город с помощью дронов. По словам Пухова, в субботу отмечается очень высокая дроновая активность – БПЛА бьют по крышам жилых домов.

Помимо этого, был зафиксирован артобстрел территории рядом с городской чертой, уточнило издание. Подробности уточняются, на данный момент известно, что пострадавших в результате обстрела нет.