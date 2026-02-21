Великобритания должна прямо сейчас отправить на Украину небоевые войска, заявил в интервью «Би-би-си» экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По его словам, эта мера нужна, чтобы «щелкнуть выключателем» в голове президента России Владимира Путина. Политик задался вопросом, если Запад может отправить войска на Украину после прекращения боевых действий, почему бы не сделать это прямо сейчас.

«Я не вижу никакой логической причины, по которой мы не могли бы направить туда (на Украину. — «Газета.Ru») мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины», — сказал бывший премьер-министр.

Он также считает, что конфликт в республике можно было бы предотвратить, если бы на Западе уделяли больше внимания действиям России в 2014 году и позднее. По мнению Джонсона, западные союзники были слишком осторожными и нерасторопными при оказании поддержки Украине. Он назвал «фундаментальный недостаток решимости» проблемой Европы.

Такую же мысль бывший премьер высказал на этой неделе на страницах The Wall Street Journal. Он полагает, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, направив свои войска в один из «безопасных» районов Украины. Он пояснил, что их миссия заключалась бы не в боевых действиях или в том, чтобы подвергать опасности жизни европейцев, а в том, чтобы подчеркнуть, что решение о приглашении иностранных солдат на украинскую землю — это всегда дело Украины, а не РФ.