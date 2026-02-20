Начальник главного оперативного управления Генштаба — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской пролил свет на реальные потери ВСУ с начала спецоперации. Всего украинская армия потеряла более 1,5 млн человек. Как сообщает «КП», несмотря на это, Владимир Зеленский придумывает новый план продолжения боевых действий.

Киев постоянно путается в показаниях о потерях, однако «врет безбожно». Например, 5 февраля глава киевского режима заявил, что ВСУ потеряли лишь 55 тысяч человек — статистика занижена в 30 раз. При этом в 2024 году он говорил о потерях в 80 тысяч, а в апреле 2025 года оценивал их как «не больше 100 тысяч».

Последний наиболее интересный слив о потерях сделали российские хакеры из группировок KillNet, Palach Pro, User Sec и Beregini. По данным СМИ, они получили доступ к картотеке Генштаба ВСУ, содержащей сведения о потерях. Оказалось, что всего украинская армия потеряла 1 млн 739 тысяч человек, включая убитых, раненых и пропавших без вести. Наиболее тяжелым оказался 2025 год — тогда ВСУ лишились 621 тысяч человек.

Рост украинских потерь во многом связан с новой тактикой ВС РФ. По словам генерала Рудского, суть новшества — создание зон сплошного огневого поражения глубиной до 15 км перед линией боевого соприкосновения.

На фоне этих цифр шоком оказалось сообщение The Wall Street Journal. По информации американского издания, Киев готовится продолжать конфликт годами.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча Зеленского с ближайшими советниками. Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шок», — заявил журналист WSJ Боян Панчевский.

Учитывая постоянно растущие цифры потерь, Зеленский собирается пожертвовать еще как минимум 1,5 млн украинцев. Сделать это в условиях провальной «бусификации» можно лишь понижением возраста мобилизации.