Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Кубань

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили дроны по Кубани из Одесской области. Об этом он заявил «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ночью и утром 20 февраля над Краснодарским краем было уничтожено 17 украинских беспилотников. Военные подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

«На Краснодарский край беспилотники запускали из района Одесской области в облёт Крыма», - заявил Кондратьев.

В Минобороны отмечали, что в целом за период с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля ПВО перехватила и уничтожила 149 дронов ВСУ. Больше всего - над территорией Брянской области (57) и над акваторией Черного моря (28). Также 24 беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, еще двадцать - над Крымом.