Стало известно, откуда дроны ВСУ могли атаковать Кубань

Мария Иванова

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили дроны по Кубани из Одесской области. Об этом он заявил «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ночью и утром 20 февраля над Краснодарским краем было уничтожено 17 украинских беспилотников. Военные подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

«На Краснодарский край беспилотники запускали из района Одесской области в облёт Крыма», - заявил Кондратьев.

В Минобороны отмечали, что в целом за период с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля ПВО перехватила и уничтожила 149 дронов ВСУ. Больше всего - над территорией Брянской области (57) и над акваторией Черного моря (28). Также 24 беспилотника были уничтожены над акваторией Азовского моря, еще двадцать - над Крымом.