Пять стран Европы запустят проект по разработке БПЛА

ФРГ, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют запустить инициативу, в рамках которой предполагается тесное сотрудничество в разработке БПЛА, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Пять крупнейших европейских военных держав хотят ускорить разработку БПЛА», - поделились подробностями авторы публикации.

В материале утверждается, что Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать старт данной инициативе. Цель заключается в том, чтобы усилить собственное производство оружия и извлечь уроки из конфликта на Украине, говорится в статье.

Сообщается, что проект получит название Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), в его рамках планируется тесное взаимодействие в разработке и создании малозатратных вооруженных систем и автономных платформ якобы на фоне угрозы, исходящей от Российской Федерации.

Отмечается, что инициатива появилась также в условиях растущего сомнения Европы в долгосрочных гарантиях защиты со стороны Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса. По этой причине европейские государства хотят усилить собственные возможности в сфере обороны, резюмировали журналисты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы инвестировать в оборону и брать на себя более активную роль в западном военно-политическом блоке.