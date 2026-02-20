Минобороны раскрыло подробности ударов по военным объектам Украины

Российская армия за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов по украинским военным объектам. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.

Операции проводились с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они стали ответом на удары Киева по гражданской инфраструктуре.

— В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, склады ракетно-артиллерийского вооружения, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, бойцы ВС РФ ударили по местам производства, хранения и запуска дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, передает ТАСС.

Разведуправление Минобороны США заявило, что российские силы в зоне СВО сохраняют преимущество над украинскими почти по всем ключевым показателям. Анализ охватывает вторую половину 2025 года.

