Минобороны отчиталось о нанесенных по Украине массированных ударах

За неделю по Украине нанесено шесть групповых и один массированный удар. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Удары наносились в период с 14 по 20 февраля. Их целями, в частности, были объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Массированный и групповые удары стали ответом Российской армии на террористические атаки со стороны Украины, подчеркнули в военном ведомстве.