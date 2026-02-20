В НАТО нашли «нестандартный» способ защититься от дронов

«Царьград» рассказал, что в странах НАТО нашли «нестандартный» способ защиты от тепловизионных дронов. Речь идет о зонтиках камуфляжной расцветки.

Тепловизионные дроны представляют собой беспилотники, оснащенные специальной камерой-тепловизором. В отличие от обычных дронов такие аппараты видят тепловое (инфракрасное) излучение, исходящее от предметов, людей или животных.

Любой объект, температура которого выше абсолютного нуля, излучает тепло. Тепловизор улавливает это излучение и превращает его в картинку - термограмму.

На видео, опубликованном «Царьградом», мужчина на английском рассказывает о достоинствах камуфляжного зонтика в качестве средства маскировки. Его напарник спрятался под таким зонтом в лесу и камера дрона-тепловизора не смогла определить, что среди деревьев укрылся человек.

На записи демонстрируется, что зонт создал физический барьер. Поскольку зонт обычно имеет ту же температуру, что и окружающий воздух, на экране тепловизора он сливается с пейзажем.