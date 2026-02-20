В Энергодаре ВСУ нанесли удар беспилотниками по городской школе №4. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, в момент атаки в здании находились 700 человек. Около 600 учеников и сто сотрудников учебного заведения.

К счастью, несмотря на прямое попадание и серьезность инцидента, обошлось без пострадавших. Была проведена своевременная эвакуация. Тем не менее, зданию нанесен ущерб. В результате взрыва и падения обломков повреждены конструктивные элементы школы.

Атака произошла в дневное время, когда в школе шли занятия. Это был осознанный удар по гражданскому объекту социальной инфраструктуры, что в очередной раз подчеркивает тактику киевского режима, не гнушающегося нападениями на мирных жителей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится осмотр территории на предмет наличия других взрывоопасных предметов. Правоохранительные органы фиксируют последствия преступления для возбуждения уголовного дела по факту террористического акта.

Глава города выразил благодарность спасателям и педагогам за чёткие действия, благодаря которым удалось избежать человеческих жертв. Жителей Энергодара призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.