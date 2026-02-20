В ЕК потребовали в 50 раз нарастить производство оружия

Европейская комиссия (ЕК) требует от европейских предприятий нарастить производство оружия в 50 раз. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в ходе выступления на оборонном форуме в Мадриде, передает ТАСС.

По его словам, подобных показателей якобы уже достигла Украина.

«Европейские амбиции должны быть такими же. Новые заводы должны быть построены, должно использоваться новейшее оборудование, должны быть привлечены квалифицированные рабочие», — сказал еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что для достижения этой цели странам-членам Евросоюза нужно предоставить гарантии долгосрочного и стабильного спроса на оружие для промышленности. Еврокомиссар утверждает, что подобные меры необходимы «для мира в Европе».

В январе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что участники саммита Евросоюза постановили приступить к закупкам вооружений и военной техники, пригодных для боевых действий в Арктике, включая ледоколы. По ее словам, объединение серьезно недоинвестировало в безопасность региона, что будет исправлено путем использования европейских оборонных фондов.