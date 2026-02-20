Киев не может отвести вооруженные силы Украины из Донбасса, поскольку через него проходит оборонительная линия. Вывод ВСУ в интервью японскому агентству Kyodo отверг глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Мы не можем уйти с нашей территории», - поделился своей точкой зрения Зеленский.

По словам главы киевского режима, это реальная линия обороны украинской стороны.

Ранее командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если такой приказ отдаст глава киевского режима Владимир Зеленский. Вместе с тем он указал на то, что бойцам вооруженных сил Украины будет легче принять прекращение огня по линии фронта, чем уступки территорий.