Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на регион России

ВСУ атаковали Белгородскую область полусотней БПЛА за сутки, сообщил в своем телеграм-канале глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов было выпущено по Краснояружскому округу. Были совершены атаки 29 дронов, 6 из которых сбиты и подавлены, поделился подробностями Гладков. Кроме того, по его информации, в этом районе были зафиксированы три обстрела вооруженных сил Украины, в ходе которых было выпущено 12 боеприпасов.

Еще 16 беспилотных летательных аппаратов было выпущено по Грайворонскому округу, 6 из них сбили. В результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены три человека, повреждено четыре частных домовладения и семь автомобилей россиян.

Еще один человек пострадал в результате детонации FPV-дрона в Борисовском округе, сообщил губернатор Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам Российской Федерации с помощью 149 БПЛА. Атаке вооруженных сил Украины подверглись пять субъектов РФ — Брянская, Ростовская и Белгородская области, Крым и Краснодарский край.