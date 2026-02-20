Стало известно о возможных ударах ВСУ по России 23 февраля

Киеву важно устроить провокацию перед годовщиной начала специальной военной операции, поэтому можно ожидать нанесения удара по Крыму, Донбассу и югу России в День защитника Отечества. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, украинские военные перед важными праздниками, а особенно перед датой начала спецоперации 24 февраля, пытаются атаковать Россию.

«Я думаю, что прежде всего ВСУ могут ударить по приграничным территориям: Белгородская, Брянская и Курская области. Допускаю, что они попытаются прорваться к Москве», — отметил Дандыкин.

Эксперт также обратил внимание на то, что для Киева большое значение имеет Черное море, и предположил, что удар может быть нанесен в том числе и по Херсонской и Запорожской областям.

«Также, вероятно, могут быть удары по Крыму, Донбассу и югу России: Краснодарскому краю и Ростовской области», — подчеркнул он.

Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на регион России

Сегодня ночью дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 149 беспилотников Вооруженных сил Украины. Ранее Киев провел одну из самых продолжительных атак на Севастополь, в результате которой были повреждены дома и пострадал ребенок. А с 15 на 16 января была отражена крупнейшая атака ВСУ на Брянскую область. Здесь было сбито 229 украинских беспилотников.