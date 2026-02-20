Генштаб России сравнил применение БПЛА и артиллерии

В настоящее время эффект от применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может быть сравним с использованием артиллерии.

Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

«В настоящее время эффект от использования ударных беспилотных летательных аппаратов стал сопоставим с результатами огневого воздействия ствольной артиллерии. Значительная часть потерь противника приходится на FPV-дроны», — сказал офицер.

По его словам, новой особенностью боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стало появление зон сплошного огневого поражения — полосы шириной 15 километров перед передним краем, в которой идет активное поражение войск противника огневыми средствами и БПЛА.

По оценке Рудского, Вооруженные силы России в 2025 году окончательно перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения СВО.