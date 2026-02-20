Генерал раскрыл цель шпионского рейса США в небе России

Воздушную границу России мог преднамеренно нарушить американский самолет-разведчик, выполнявший задачу по вскрытию позиций и проверке готовности отечественных систем противовоздушной обороны. Такую версию в интервью News.ru высказал глава "Офицеров России", генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что траектория полета через все восточное полушарие указывает на спланированную провокацию.

© Московский Комсомолец

Специалист указал, что маршрут борта, задевшего воздушное пространство страны, не был случайностью и носил сугубо военный характер.

«Масштабные полеты такого рода через весь земной шар может осуществлять, скорее всего, самолет-разведчик. Он вылетел с американской базы с задачей пройти воздушное пространство ряда государств, входящих в Евросоюз и НАТО, и частично задеть небо над Россией», - сказал эксперт.

Генерал добавил, что основной целью миссии был сбор информации о технических параметрах ответных мер российской стороны в случае реального конфликта: «Вероятно, он хотел проверить реакцию РФ и средства ПВО. Выяснить, какие будут предприняты действия в случае нарушения воздушного пространства».

Внимание экспертов привлекли данные сервиса мониторинга авиарейсов Flightradar24, зафиксировавшие перемещение неопознанного Boeing 787-8 Dreamliner. Самолет, который может использоваться правительственными или военными структурами США, совершил перелет с авиабазы под Вашингтоном через Гренландию, после чего дважды входил в российское небо.

По информации мониторингового ресурса, борт пересек границу сначала в районе Мурманской области, а затем пролетел над Оренбургской областью, продвигаясь с севера на юг. После пересечения территории Казахстана американский самолет был замечен у границ Узбекистана, где совершил разворот и начал снижение в районе Ташкента.