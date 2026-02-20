Минобороны: ВС России поразили предприятия ВПК Украины

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли удары по инфраструктуре Украины, использующейся в военных целях. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как отметили в оборонном ведомстве, удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. "С 14 по 20 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны. Там добавили, что под удар на территории Украины попали также склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также место дислокации иностранных наемников. До этого в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, 57 БПЛА сбили над Брянской областью. Еще 28 дронов уничтожили над акваторией Черного моря и 24 — над Азовским морем. Кроме того, 20 беспилотников нейтрализовали над республикой Крым, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.