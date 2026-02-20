Бойцы ВС РФ устроили огненную засаду для ВСУ

Российские бойцы устроили огненную засаду солдатам ВСУ под Купянском. Как сообщает Telegram-канал Shot, ВС РФ подорвали блиндаж с четырьмя украинскими военными.

На «охоту» вышли бойцы из 352-го полка. Они совершили штурм позиций украинских боевиков в шести километрах от Купянска. Солдаты ВСУ скрывались в блиндажах, из которых выходили лишь ночью — днем они предпочитали оставаться внутри, чтобы не попасть под огонь ВС РФ.

Передвижения противника отслеживали российские операторы БПЛА. Благодаря этому штурмовики смогли начать атаку в удобный момент. Они закидали блиндажи противотанковыми минами ТМ-62.