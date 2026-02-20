«Мы отойдем»: Нацгвардия Украины готова выполнить приказ о сдаче Донбасса

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Киев способен воевать еще несколько лет. В этой связи он выступил категорически против добровольного ухода с части Донбасса, удерживаемой украинскими войсками. В тоже время, как отметил он в интервью Би-би-си, военные подчинятся политическому решению о сдачи земель, если таковое поступит сверху.

Отвечая на вопрос журналиста Джереми Боуэна о том, как украинское командование отреагирует на требование американской администрации отказаться от территорий на востоке ради мира, Пивненко признал приоритет приказа.

«Если будет команда отойти, то мы отойдем. Но воспримет ли это население нашей страны? И вообще тогда зачем было, скажем так, начинать обороняться против тех людей, которые на нас напали? Можно было и тогда договориться и отдать, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну», - сказал Пивненко.

При этом украинский генерал отметил, что для него лично главным приоритетом является сохранение жизней личного состава и гражданских. В связи с этим он считает приемлемым вариант прекращения огня без юридического признания потерь территорий.

«На данный момент, я считаю, приоритетом является прекращение огня и выживание. Прекращение огня по линии боевого столкновения — это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет», - подчеркнул он.

Пивненко добавил, что отступление с позиций, которые сейчас удерживают ВСУ, сделает бессмысленными жертвы последних лет войны. По его словам, требование просто «отдать города» невозможно объяснить солдатам, которые за них погибали.

Напомним, дискуссия о возможных территориальных уступках Киева возобновилась с новой силой после третьего раунда трехсторонних переговоров, который проходил в Женеве 17-18 февраля.