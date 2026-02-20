Пару дней назад интернет всколыхнула новость о прибытии в польский Жешув самолета для эвакуации высокопоставленных чиновников НАТО. Незамеченным остался тот факт, что туда же оперативно прилетели три «воздушных катафалка», один из которых был «самолетом-призраком». Как сообщает «Царьград», сгорели центры принятия решений.

«Летающие госпитали»

В польский Жешув, откуда идет распределение значительной части оружия на Украину, прибыл «воздушный госпиталь» Boeing 737 скандинавских авиалиний. Скорость его прибытия вызвала вопросы, и тема стала вирусной в Сети. При этом без внимания осталось то, что вслед за ним прилетели аналогичные борты — Cessna Citation Bravo авиакомпании Tyrol Air Ambulance из Инсбрука и Learjet 75 госслужбы экстренной авиационной медицины Польши.

По неподтвержденным данным был и четвертый борт экстренной помощи: все его метки были отключены. Вероятно, им оказался Dornier 328-310 немецкой НКО по оказанию экстренной помощи ADAC Luftrettung из Нюрнберга.

Отмечается, что со схожей миссией в Польшу мог лететь и Boeing 747-4B5F, принадлежащий американской авиакомпании Kalitta Air. Он выполнил перелет с американской авиабазы Дувр. Однако заявлено, что борт доставил более 100 тонн груза на нужды ВСУ.

Санитарный Boeing 737 еще до конфликта использовался для перевозки оружия и контингента, в том числе высокопоставленных военных из стран НАТО. После начала конфликта на Украине они начали применяться как скорая помощь для генералов западных государств, а также как «воздушные катафалки».

«Срочный прилет самолета такого типа, настоящего летающего госпиталя, говорит о том, что прибыли за крупными птицами. Подозреваю, что в ходе недавних ударов по одному из крупных украинских штабов, где находились в том числе американские советники высокого ранга, скорее всего, забрали именно их», — заявил полковник Виктор Баранец.

Вероятно, российские войска собрали «урожай» из высокопоставленных военных чиновников НАТО. Предположительно, среди них были и «проверяющие с генеральскими погонами».

Удары по центрам принятия решений

Накануне в Сумах был нанесен удар по ресторанно-гостиничному комплексу, используемому военными. Сообщалось, что беспилотник атаковал заведение во время встречи сил противника. По словам местных, среди них были высокопоставленные офицеры ВСУ, СБУ и некие иностранцы. Кроме того, перед прилетом «воздушных катафалков» зафиксированы удары по военным объектам во Львовской области — предположительно, речь идет о тренировочной базе или перевалочном пункте, через который доставляют как наемников, так и инструкторов и проверяющих из стран НАТО.

В тот же день был мощный удар по логистике противника в Одесской и Николаевской областях. Там также существует множество засекреченных военных объектов с иностранцами. Продолжаются удары и по Лозовой — важнейшему логистическому распределительному узлу Харьковской области, где были накрыты локомотивы и составы с военным грузом вместе с конвоем из числа иностранцев.

Чуть ранее серия ударов пришлась по военным аэродромам и базам ВВС Украины. Атаки по ним активизировались сразу после появления информации о создании тайной эскадрильи из иностранных летчиков. Почти на всех объектах дислоцируются иностранные истребители — не исключено, что туда прибыли и военные бюрократы из стран НАТО.

Самой важной целью стал аэродром Васильков в Киевской области — до 15 «Искандеров» в одну цель. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, уничтожено два самолета, поражен пункт подготовки летного состава, где могли находиться иностранцы.

Другой интересный момент — удар ФАБ-3000 по бункеру командования 59-й штурмовой бригады ВСУ с личным составом на покровском направлении. Вероятно, речь идет о «бункере главкома ВСУ», где Александр Сырский награждал личный состав бригады.

Залужный выжил чудом

Тем временем выяснилось, что бывший главком украинской армии Валерий Залужный чудом выжил после одного из ракетных налетов по его бункеру. Как рассказал бывший командующий 110-й бригадой территориальной обороны Александр Игнатьев, полученное им ранение было результатом «специальной операции по нейтрализации».

СМИ назвали необычную общую цель России и Украины на переговорах

При этом украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что наводку якобы лично дал офис Владимира Зеленского. Операция разрабатывалась с участием граждан, «большая часть которых до сих пор находится на своих должностях».

Судя по последним сливам в СМИ, Залужного пытались убить не раз. Первый раз — в 2022 году. Назначение на должность посла в Великобритании после этого являлось не столько компромиссом, сколько защитной самого Залужного.