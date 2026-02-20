Российская армия ведет подготовку к штурму Славянско-Краматорской агломерации, имеющей важное стратегическое и политическое значение для Киева. О тактике российских военных рассказали опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

По их данным, подразделения ВС России сейчас ведут бои на подступах к населенному пункту Кривая Лука.

«Бои, которые сейчас идут, имеют одну цель – освобождение Славянска и Краматорска, эти бои должны обеспечить успех операции», – пояснил военно-политический эксперт Ян Гагин.

При этом он отметил, что «штурмовать такие города, как Славянск, в лоб нельзя». Город на протяжении долгого времени укреплялся Вооруженными силами Украины и на данный момент первоочередная задача – изнурение противника и уничтожение его укрепрайонов.

«Славянск и Краматорск изобилуют промзонами еще советской постройки. (…) Под землей есть обширная сеть объектов, где удобно размещать личный состав, склады горючего, боеприпасов, боекомплектов тылового обеспечения. По ним мы наносим удары», – пояснил Ян Гагин.

В свою очередь военный обозреватель Михаил Онуфриенко уверен, что штурм Славянско-Краматорской агломерации может быть не раньше летней или осенней кампании.

«Не будет и лобового штурма. Славянск – мощный укрепрайон, имеющий для киевской хунты огромное политическое значение. Безусловно, ВСУ будут защищать его ожесточенно», – подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Александр Матюшин прогнозировал, что главным событием 2026 года для ВС России станет битва за Славянск-Краматорск и Дружковскую городскую агломерацию, а также сопутствующие им бои за Красный Лиман и за Купянск.