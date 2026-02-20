Массированная атака ВСУ 20 февраля: напряженная ночь и погибший мужчина

Дежурными средствами противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожены 149 беспилотников Вооруженных сил Украины. Какие регионы оказались под ударом, и к каким последствиям это привело, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, больше всего беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – пятьдесят семь - уничтожено над территорией Брянской области. При этом двадцать восемь БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, а двадцать четыре - над Азовским морем.

Крым атаковали двадцать беспилотников, семнадцать уничтожены в Краснодарском крае, два в Ростовской области и один – в Белгородской, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Брянская область

В результате массированной атаки беспилотников в Брянской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали FPV – дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два легковых автомобиля», - уточнил глава региона.

Также по его словам, в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома.

Севастополь

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь погиб местный житель. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, погибший мужчина, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе.

«Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», - сообщил глава города.

Также, по данным Михаила Развожаева, после того как на Федоровской ударной волной от сбитого БПЛА выбило стекла в квартире пострадала 90-летняя женщина. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.

В районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбиты стекла, а в Ставковом переулке повреждены девять частных домов. В районе улицы Федоровской в торец дома попал крупный осколок от сбитого БПЛА, там повреждено остекление в квартирах и газовая труба. Также осколки беспилотника обнаружены на Бориса Михайлова, там разбито несколько окон в одном из многоквартирных домов, уточнил губернатор.

Краснодарский край

Сегодняшняя ночь была напряженной и для жителей Кубани. Угроза атаки БПЛА была объявлена в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском округе, Сочи и на федеральной территории Сириус, пишет «Сочи Стрим».

По информации издания, в Сочи сирены воздушной опасности включались четыре раза, местные жители заявили о не менее пяти мощных взрывах. А около 3:40 серия мощных взрывов прогремела в южной части Краснодара, Северском районе и поселке Яблоновский, где очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе.

Временное ограничение на прием и выпуск самолетов вводилось в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. За это время в Сочи четыре рейса ушли на запасные аэродромы, а в терминале для пассажиров организовали места для отдыха с матрасами и пледами, утверждает издание.

В свою очередь мэр Сочи отметил, что ночью в городе работала система ПВО и была отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали.