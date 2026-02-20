Сводка СВО за ночь 20 февраля 2026: засада для ВСУ и новая особенность боев

В Минобороны России рассказали о переходе под контроль ВС РФ запорожского села и о ВСУ, попавших в засаду в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 20 февраля.

Взятие Криничного

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали о взятии села Криничное в Запорожской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате боев был ликвидирован личный состав подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, а также две боевые бронемашины, два пункта управления дронами и пять украинских гексакоптеров.

«Связь была отличная. Командир всегда вел нас «птицей» [беспилотником - прим.ред.]. <…> Закрепились, зашли в дом. Противник ведет ожесточенные бои и держится за каждый кусочек земли. <…> Взрывов, конечно, много было, но мы зашли в первый дом в деревне, зачистили дом, развернули флаг», - рассказал о продвижении штурмовиков наводчик-оператор с позывным «Ярый».

«Нас встречали трое [солдат] так называемого противника, которые вели на нас огонь. Мы около двух часов не могли к ним подойти. Они вели обстрел, гранаты с их стороны. <…> Мы сожгли этот блиндаж полностью. Я закидывал туда, сам бензин, и в ответ с гранатой сверху стрелял. Я сам обгорел маленько, но это ничего страшного», - добавил стрелок с позывным «Ангарский».

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на небольшой размер села, взятие Криничного имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад. ВС РФ отодвинули линию фронта на расстояние более пяти километров на запад от города Гуляйполе.

Засада для ВСУ

Операторы дронов ВС РФ устроили засаду для подразделения ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. По данным радиоэлектронной разведки, ВСУ планировали провести ротацию личного состава.

Операторы российских дронов применили тактику скрытого ожидания, замаскировав беспилотники в лесу и вблизи дорог на вероятных маршрутах передвижения ВСУ. Когда появлялись украинские пикапы, беспилотники поднимались в воздух и наносили удары.

Для поражения целей использовались дроны на оптоволокне. В Минобороны подчеркнули, что удалось уничтожить как технику, так и личный состав ВСУ. Кроме того, ночью в результате подрыва заминированного дрона была ликвидирована группа пехоты ВСУ.

Срыв украинских контратак

Российские войска сорвали попытки контратак ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что операторы беспилотников пресекли попытки ВСУ перейти в контрнаступление на южном направлении.

Сначала разведка выявила передвижение техники и пехоты ВСУ к передовым позициям российской группировки войск «Восток». ВС РФ нанесли точечные удары артиллерией и дронами, уничтожив танк, пять бронетранспортеров, 15 боевых бронемашин, самоходную артиллерийскую установку и тяжелые гексакоптеры.

Уничтожение роботов ВСУ

Операторы дронов ВС РФ уничтожили четыре роботизированных комплекса ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. Удары по роботам ВСУ наносились с использованием FPV-дронов.

Ликвидация штурмовиков ВСУ

Российские артиллеристы и операторы дронов нанесли поражение двум ударным группам ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что группы ВСУ из состава штурмового полка и разведывательного батальона пытались продвинуться в сторону населенного пункта Покровка. Обе группы были ликвидированы.

«Искандер» уничтожил склады с дронами ВСУ

ВС РФ уничтожили площадку запуска и места хранения украинских дронов в Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Ракетный комплекс «Искандер» нанес удары по цели в районе города Нежин. В результате ВСУ потеряли более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов.

Новая особенность боев

Заместитель главы Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской назвал новой особенностью боевых действий появление зон сплошного огневого поражения глубиной до 15 километров перед передним краем, сообщает РИА Новости. Рудской подчеркнул, что в этих зонах ВСУ наносится поражение массированным огнем и дронами.

По словам генерал-полковника, в таких зонах идет «охота» за образцами вооружения и военной техники, а также за живой силой. В таких условиях ВСУ практически невозможно сосредоточить силы для наступления.