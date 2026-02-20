Оценена вероятность нападения США на Иран

Масштабы и стремительность наращивания военных сил США на Ближнем Востоке говорят о большей вероятности начала операции против Ирана. Об этом заявляет Financial Times со ссылкой на бывших чиновников Пентагона и экспертов по национальной безопасности.

© J. Matt/ZUMA/TACC

Издание отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке напоминает военные действия США в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году и превосходит недавнее наращивание сил в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти «плохие вещи», если Тегеран не согласится на ядерную сделку. Он уточнил, что Штаты определят свои следующие шаги в течение 10 дней.

В США заявили о готовности Трампа атаковать Иран

СМИ со ссылкой на официальных лиц заявляли, что американский лидер еще не принял решения отдать приказ о нападении. Он рассматривает ряд вариантов: недельная компания ударов для принуждения к смене власти в стране или волны атак меньшего масштаба по правительственным и военным объектам страны.