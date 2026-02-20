ФСБ: У Димитрова уничтожена группа украинских диверсантов

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ по ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся выйти в тыл российских позиций и уничтожить личный состав. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ.

© Парламентская газета

«Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального Управления ФСБ России ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили семь украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла», — говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», в четверг стало известно о том, что Следственный комитет совместно с ФСБ и ФСИН пресекли деятельность террористической ячейки в исправительной колонии № 7 в Забайкалье. По данным следствия, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления сформировали сообщество, которое должно было заниматься поддержкой деятельности запрещенных в России террористических организаций и подготовкой к совершению терактов.