Способные вытащить с поля боя западные танки БРЭМ-80 поступили в войска

Модернизированные с учетом опыта СВО бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80 поступили в войска. Об этом сообщает пресс-служба ГК Ростех.

Главный упор в обновленной версии БРЭМ сделан на безопасность экипажа. Благодаря внедрению механизированной сцепки, военнослужащие могут эвакуировать аварийную технику, оставаясь внутри бронированного корпуса. За тягу отвечают гидравлические лебедки, а сошник-бульдозер выполняет сразу две задачи: служит опорой при буксировке и позволяет расчищать путь.

Напомним, что эту ремонтно-эвакуационную машину сделали на базе танка Т-80. Установленный на ней газотурбинный двигатель гарантирует отличную подвижность и быстрый выход на рабочий режим даже в условиях экстремально низких температур. Тяговые характеристики машины позволяют ей в одиночку буксировать танки как российского, так и западного образца (включая модели, превосходящие ее по массе).

Например, немецкий танк Leopard 2 в ранней версии 2A4 весил около 55 тонн, в то время как более новая модификация 2A7V может достигать 66,5 тонн . Так, британский танк Challenger 2 в базовой комплектации весит около 64 тонн, но с установленными дополнительными модулями бронирования его масса может возрастать до 75 тонн, израильский танк Merkava - 65 тонн, американский Abrams - 74 тонны и французский Leclerc - 57 тонн. Для сравнений самая тяжелая модификация российского танка Т-80 весит 46 тонн.

Поэтому для буксировки в декабре 2024 года трофейного танка M1A2 Abrams SEPv4 российским военным пришлось задействовать сразу две БРЭМ-80. Первые образцы модернизированных машин были продемонстрированы в феврале прошлого года.