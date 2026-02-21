Минобороны: за ночь над регионами России и Азовским морем сбили 77 дронов

Силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили 24 БПЛА над Краснодарским краем и 13 — над республикой Крым. Еще девять беспилотников уничтожены над Курской областью и девять — над Ростовской областью. Над Белгородской областью перехвачены восемь дронов, над Самарской областью — пять. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря. Также по три беспилотника уничтожили над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями. До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике. Было слышно минимум три взрыва, после чего очевидцы видели дым в одном из районов города. Один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников.