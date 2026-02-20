Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Силы ПВО армии России за ночь сбили 149 украинских беспилотников над регионами страны.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что 57 дронов нейтрализовали над Брянской областью, 28 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над акваторией Азовского моря, 20 — над Крымским полуостровом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели мирного жителя в результате БПЛА-атаки ВСУ.