Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО армии России за ночь сбили 149 украинских беспилотников над регионами страны.
Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что 57 дронов нейтрализовали над Брянской областью, 28 — над акваторией Чёрного моря, 24 — над акваторией Азовского моря, 20 — над Крымским полуостровом, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели мирного жителя в результате БПЛА-атаки ВСУ.