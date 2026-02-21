Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Силы ПВО армии России сбили 77 украинских беспилотников над регионами страны.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что 24 дрона нейтрализовали над Краснодарским краем, 13 — над Крымским полуостровом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять БПЛА — над Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

Ранее украинские боевики ранили 11 мирных жителей при атаке на объект в Удмуртии.