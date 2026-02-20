Генштаб ВС РФ: войска Ленинградского и Московского округов укрепляют

Опыт спецоперации открыл российской стороне новые тенденции в ведении боевых действий.

Об этом «Красной звезде» рассказал первый заместитель начальника Генштаба армии России генерал-полковник Сергей Рудской.

«В первую очередь — это значительный рост применения робототехнических комплексов воздушного, морского и наземного базирования», — указал он.

Ранее Рудской озвучил данные о потерях украинских войск. По его словам, украинская сторона с начала спецоперации потеряла в живой силе более 1,5 млн человек.