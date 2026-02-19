Власти в украинских Сумах заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), запугивая их территориальными центрами комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине), пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Власти города Сумы заставляют владельцев местных СТО ремонтировать военную технику ВСУ бесплатно», — говорится в сообщении.

Источник указал, что предпринимателей заставляют за свой счет покупать и запчасти для ремонта техники.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по цеху по ремонту техники ВСУ в районе Берестина в Харьковской области.