Силы ПВО с 09:00 до 14:00 мск сбили 31 БПЛА ВСУ над шестью регионами России

Российские средства ПВО с 09:00 до 14:00 мск сбили 31 украинский беспилотник над Татарстаном, Белгородской, Курской, Ульяновской, Пензенской и Самарской областями, сообщает Минобороны России.

В частности, по 11 БПЛА уничтожено над Татарстаном и Белгородской областью, четыре беспилотника — над Курской областью, по два — над Ульяновской и Пензенской областями и ещё один — над территорией Самарской области.

Ранее в Татарстане заявили об успешном отражении массированной атаки БПЛА ВСУ.

В Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ по «газели» пострадал мужчина.