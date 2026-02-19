Казахстан и еще четыре страны отправят войска в Газу

На первом заседании созданного по американской инициативе Совета мира в Вашингтоне командующий этих сил, экс-главком силами спецопераций Центрального командования ВС США Джаспер Джефферс заявил, что военнослужащих для формирования военного контингента международных стабилизационных сил (ISF) в секторе Газа предоставят Казахстан, Албания, Индонезия, Косово и Марокко.

Генерал-майор был "невероятно рад объявить", что войска для ISF первыми выделят эти вышеперечисленные страны. Кроме того, Египет и Иордания, по его словам, взяли на себя обязательства по обучению полиции.

План, по словам Джефферса, заключается в том, чтобы силы ISF были распределены по 5 разным секторам, каждый из которых получит по одной бригаде ISF. «Планируем сначала развернуть силы в секторе Рафах, - раскрыл он планы. - Среднесрочная цель: продолжать расширять присутствие сектор за сектором».

Долгосрочная цель - 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат ISF.

Кроме того, на первом заседания Совета мира была озвучена информация, согласно которой уже две тысячи человек подали заявки на вступление в новые переходные полицейские силы Палестины, которые будут сформированы в секторе Газа под руководством Национального комитета.