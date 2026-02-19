Британцы отказались предоставить США свои базы для ударов по Ирану

Лондон отказался предоставить свои военные базы для ударов по Ирану. Ранее Белый дом разработал план ударов по Ирану с использованием базы на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос, а также авиабазы Фэрфорд в Англии.

На авиабазе Фэрфорд размещены тяжелые бомбардировщики ВВС США. Однако, по информации газеты, Лондон до сих пор не дал американцам разрешение на использование этих аэродромов, так как опасается юридических последствий, пишет газета Times со ссылкой на источники.

После отказа Лондона президент США Дональд Трамп выступил против соглашения о передаче под суверенитет Маврикия базы на Диего-Гарсия – хотя ранее сделку одобрил. В МИД Великобритании в связи с этим напомнили, что 5 февраля Трамп в диалоге со Стармером назвал сделку наилучшей из тех, что британский премьер мог бы заключить.