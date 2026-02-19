Семь наемников из Литвы, прибывших для участия в конфликте на стороне ВСУ, отказались участвовать в тренировке в зоне СВО, испугавшись имитации реального боя. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Автор статьи уточнил, что на прошлой неделе 14 литовских добровольцев были приняты на обучение по борьбе с БПЛА и проведению эвакуации под обстрелом.

Украинские инструкторы приступили к работе, разделили прибывших на две группы по 7 человек.

«Первой группе устроили тренировку, имитирующую реальные боевые действия, чтобы проверить их возможности на пределе. Увидев это, семь литовцев из второй группы отказались участвовать», — пояснил обозреватель.

Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в нарушении дисциплины бразильского наемника и жестоко избили его. От полученных травм Бруно Габриэль Леал да Силва скончался на месте происшествия.