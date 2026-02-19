Бойцам передали первые в мире плавающие носилки "Ковчег"

Российские военные в зоне спецоперации получили уникальные плавающие носилки "Ковчег", способные облегчить эвакуацию раненых через водные преграды. Новинка была специально создана с учетом изменений в характере боевых действий и угроз со стороны беспилотников. Сейчас, по словам представителей волонтерского сообщества Desperta Ferro, возможности навести понтонные мосты часто отсутствуют, а новые носилки позволяют проводить эвакуацию даже в сложных условиях.

"Характер боевых действий изменился, если раньше ситуация позволяла навести понтонные мосты, организовать полноценную переправу, то сейчас у водного объекта, реки не всегда можно открыто сконцентрировать даже несколько человек... Мы сейчас на переднем крае этих изменений. "Ковчег" - это единственные в мире плавающие носилки", - отметил доброволец с позывным Ипат.

По его словам, большое количество носилок уже используется на херсонском направлении, где часто приходится пересекать реки. Эвакуация бойцов происходит с помощью троса, который натягивается через водную преграду, что позволяет скрытно транспортировать раненых.

"Это такая модульная штука, состоящая из нескольких частей, - поясняет автор тактической системы эвакуации и транспортировки "Ковчег" Илья. - Основная часть - высококачественные тактические носилки. Их можно использовать как волокуши".

Но главное отличие носилок "Ковчег" - их способность плавать. "В комплекте идет надувной коврик, который можно надуть ртом ровно за 19 больших вдохов, а можно - встроенным насосом", - поясняет разработчик.

Есть также специальный карман, открывающийся с обеих сторон.

"Помещаем туда коврик, затем кладем человека и везем через речку. Если эвакуация проходит в ненастье, мы можем раненого поместить внутрь носилок. Если погода еще хуже, еще холоднее, то можно поместить туда раненого в собственном спальном мешке", - отмечает Илья. "При этом у нас есть свой медицинский эвакуационный спальник. Он с рукавами, на которых есть клапаны для доступа к катетеризации. И на завязках, потому что стерилизуем. Есть отдельный доступ к ногам, потому что много сейчас ранений именно в ноги. И вся эта история хорошо интегрируется в наши носилки. Вот в таком варианте - коврик, носилки и такой спальник - раненый может очень долго находиться в комфорте, будучи даже в очень неблагоприятных условиях - под снегом и дождем".

Пока "Ковчег" бойцы только осваивают, другое средство эвакуации - тележку "Анюта" - уже вовсю применяют на передовой. Это простое с виду устройство оказалось очень востребовано на фронте.

Тележка поставлена на одно колесо и крепится к стандартным армейским брезентовым носилкам. Она маневренная и проходимая по бездорожью. Плюс легко складывается, когда группе эвакуации нужно залечь при обстреле или пронести носилки через препятствие.

Тележка получила имя "Анюта" в честь дочери одного из первых разработчиков этой системы, который сварил первый прототип.

Волонтерская группа "Врачи, вы не одни" из подмосковной Балашихи образовалась во время пандемии. В 2022 году активисты вновь объединились, чтобы помогать фронтовым медикам. Они начали собирать аптечки, рюкзаки санитаров и фельдшеров.

"К нам обратился фельдшер из Донецка с просьбой помочь что-то разработать для эвакуации раненых по узким тропам. Мы усовершенствовали под современные условия конструкцию носилок с одним колесом, известных еще в Первую мировую войну. Нашу тележку можно быстро сложить", - рассказывал администратор волонтерской группы "Врачи, вы не одни" Олег Шубин. "Если катится широкая тележка или, как по старинке, 4-6 человек несут раненого на носилках, то они, во-первых, растягиваются широко, и есть шанс наступить на мину. А во-вторых, шесть человек плюс раненый - это уже привлекательная цель для современных средств поражения, для дронов и так далее", - сетовал первый заказчик.

Поэтому стояла задача сделать бюджетное, узкоколейное, а еще лучше одноколесное средство эвакуации, стыкующееся со штатными носилками.

При этом распространяются такие тележки бесплатно различными волонтерскими организациями. Военные в Сети могут легко найти их контакты, написать им и получить такие эвакотележки.