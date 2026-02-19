Бойцы "Бурана": Нам остались Краматорск, Славянск и Дружковка

Накануне Дня защитника Отечества - 23 Февраля - военкор "РГ" Андрей Полынский побывал на Краматорско-Дружковском направлении фронта, где работают штурмовики Добровольческого корпуса Южной группировки войск. Здесь жаркие бои идут буквально за каждую пядь русской земли. На самом острие этого продвижения - отдельный разведывательно-штурмовой отряд "Буран". Об особенностях работы своего подразделения бойцы рассказали "РГ".

Отряд "Буран" был создан 17 января 2022 года, буквально за месяц до начала СВО. Именно тогда группа единомышленников в количестве 40 человек начала тренировки по боевому слаживанию. После прохождения полевого лагеря парни собирались влиться в ополчение Донбасса.

Этапы боевого пути отряда - Харьковская область, Сватовское, Купянское, Южно-Донецкое направления в ДНР, Курская область, и вот теперь - одно из самых ответственных направлений: Краматорско-Дружковское. Первую известность "Буран" получил после того, как взял Урожайное - крупное село в ДНР на границе с Запорожской областью. Но особо яркими событиями отряд отметился в Курской области. На счету бойцов "Бурана" - освобождение первых поселков приграничья в начале сентября 2024 года, а также сражение в Ольговском лесу.

Этот лес, как и Суджа, уже стал именем нарицательным. Именно благодаря победам в этих географических точках были обескровлены и отброшены в Сумскую область группировки ВСУ. Вместе с российскими десантниками и морскими пехотинцами над этим поработали и бойцы отряда "Буран".

Так что сегодня на линии боевого соприкосновения с врагом уже не просто добровольцы, а профессионалы, прошедшие через множество сражений.

- Визитные карточки нашего отряда - дерзость и напор, - признается заместитель командира "Бурана" по военно-политической работе Александр с позывным Змей. - Посудите сами. Например, на штурм Урожайного в ДНР мы пошли в густом тумане, когда враг нас не ждал. Бойцы выплывали из туманной дымки на расстоянии десяти метров от врага. Или взять освобождение одного из первых сел в Курской области - Ветрено. Штурмовики "Бурана" в 5 часов утра влетели на двух пикапах в центр села, занятого ВСУ, спешились, рассредоточились и выбили боевиков из населенного пункта.

Бойцы рассказывают и о других дерзких операциях, которых было за время СВО множество. Однажды наши штурмовики и разведчики под видом ротации подразделения ВСУ строем зашли в село Матвеевка. Украинские боевики, обрадованные пришедшей сменой, даже и не поняли, что потом произошло. По итогу этого налета среди бойцов "Бурана" - ни одного раненого или убитого.

Благодаря вот таким дерзким и неожиданным операциям за 4 года СВО, участвуя в жарких боях, "Буран" понес минимальные потери. В отряде бережно хранят память о каждом павшем товарище, поддерживают связь с их родными. Практически у каждого из них последние минуты жизни - подвиг, часто - самопожертвование ради сохранения жизней боевых товарищей.

- К примеру, наш боец с позывным Винни, парень девятнадцати лет, - рассказывает Змей. - Вместе с напарником Юристом, который постарше, они выполняли боевое задание. Прилетел вражеский дрон-камикадзе, пошел на таран. Винни оттолкнул друга и прикрыл его своей спиной. В итоге Юрист получил легкие осколочные, а Винни - ранения, не совместимые с жизнью. Или - наш пулеметчик с позывным Курсант. Он ушел на небеса так, как часто показывают в героических фильмах о войне. Крикнул нашим, чтобы отходили, а сам со своим пулеметом остался прикрывать их отход от превосходящих сил противника. Пока был жив - выкашивал очередями наступающих бандеровцев яростно и до последнего вздоха...

На войне случается всякое. Бывает и самопожертвование со счастливым концом.

Однажды при взятии опорного пункта был тяжело ранен Кук - один из штурмовиков "Бурана". Парни видели, что в него врезался и взорвался вражеский дрон-камикадзе. В отряде двое суток считали его умершим. На третьи сутки руководству "Бурана" сообщили по рации "союзники", располагавшиеся недалече. Говорят: "Здесь Кука какая-то из поля выползла. Говорит, что из "Бурана". Весь в крови. Не ваш боец?". Потом, когда Кук пришел в себя, он рассказал такую историю.

От дрона он сумел чудом увернуться, так что тот ударил рядом и взорвался в полутора метрах от нашего бойца. Кук получил множество осколочных ранений и переломов. Отполз и свалился в какую-то яму. Слышал, как его зовут наши солдаты, но не стал откликаться, чтобы их не подставлять, потому что представил, что будет с ними, спешащими ему на помощь, когда все небо кишмя кишит украинскими дронами.

Поэтому его товарищи и подумали, что он погиб. Знали бы, что жив, обязательно рванули бы на помощь. Эвакуировать своих раненых бойцам "Бурана" доводилось в самых сложных условиях. Как-то они буквально на собственных плечах вынесли с поля боя тяжелораненого бойца и затем несли его три километра, что спасло ему жизнь.

Куку пришлось спасать жизнь себе самому. Дождался, когда стемнеет, и, превозмогая боль во всем теле, пополз к своим. Когда рассветало, ныкался до следующей ночи по каким-то блиндажам, которые находил по дороге. Дополз. Вылечился. Получил орден Мужества. Сейчас уже вместе со своим подразделением продолжает крошить врага на линии боевого соприкосновения.

- Представляете, он готов был сам умереть, только бы товарищей не подставить!

Змей внешне спокойно рассказывает мне историю Кука, но у самого на глазах выступают слезы. О себе Змей почти ничего не говорит, хотя воюет уже три года. Ну, только с юмором отвечает на вопрос, почему такой позывной: "Нет, не потому, что мудрый как змей, а потому, что ползучих склизких гадов жуть как боюсь". А врага Змей не боится, бьет его со страшной силой и убежденностью. Убежденность - это еще одна визитная карточка "Бурана". Здесь собрались убежденные в своей правоте люди с Донбасса и со всей России. Таков и их командир с позывным Река, который еще со времен ополчения Донбасса воюет за право русских людей называться русскими.

- А какие-нибудь необычные случаи бывали?

- Со мной - нет. А с другими - полно. У одного нашего бойца вражеская пуля прошила насквозь подсумок, в котором лежали гранаты. Лишь слегка чиркнула и вылетела, представляете? У другого икона в кармашке на груди остановила летящую пулю...

Сейчас работу штурмовиков и разведчиков "Бурана" замедляют зимние реалии. В заснеженном поле очень хорошо видны следы передвигающейся группы, и спрятаться от вражеских "птиц" гораздо тяжелее. Впрочем, в отряде создано подразделение противодействия низколетящим целям. Крупнокалиберный пулемет устанавливается на крутящуюся станину, которая, в свою очередь, крепится на открытый борт УАЗа-пикапа. Очень действенная, оказалось, штука. Так что продвижение вперед - задача для бойцов "Бурана" ежедневная, и несмотря на все сложности, она выполняется.

- Славянск, Краматорск и Дружковка - нам остались эти три твердыни, за последние годы закатанные вэсэушниками в бетон и превращенные в неприступные крепости. Взяв их, можно будет сказать, что мы освободили весь Донбасс. Когда это случится? Прогнозы делать - дело неблагодарное. Я и не буду. Но это обязательно случится, как неизбежно наступление весны или лета. Так что пусть наш враг готовится к неизбежному, - резюмирует Змей.