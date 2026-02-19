Российский военный медик раскрыл лайфхак для выживания в зоне СВО

Российский медик — боец специальной военной операции (СВО) с позывным Флинт — раскрыл лайфхак для выживания в бою. Об этом он рассказал журналистам RT.

По словам собеседника телеканала, в зимнее время бывает непросто наложить жгут или турникет из-за нескольких слоев одежды и защитной экипировки.

«Вы представляете, сколько одежды на человеке? Плюс уставной бронежилет. То есть, если ранение в руку и надо на плечо жгут наложить, он до этого жгута зубами просто не дотянется», — пояснил Флинт.

Во избежание наступления неблагоприятных последствий военный медик посоветовал вшивать в уставную форму пластиковые хомуты. Располагать такие хомуты, вероятно, нужно проксимально, следует из рассказа Флинта. В случае получения ранения хомут можно быстро затянуть, временно остановив таким образом кровопотерю, отметил он.

Ранее другой боец СВО смог выжить под атакой украинских беспилотников благодаря правильному поведению во время боя. Он поспешно уходил от дронов, петляя по пути. Это помогло ему уклониться не только от беспилотников ВСУ, но и не попасть под огонь минометов. Возможно, солдату помогла и вера – боец признался, что общается с Богом перед каждым боевым выходом.