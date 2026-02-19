Командование ВСУ объявило о начале контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать в Днепропетровской области.

Об этом объявил спикер командования южной группировки украинской армии Владислав Волошин, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия (...) Ситуация там довольно непростая», — заявил военный.

Он отметил, что цель контратак — сдержать российское наступление в регионе.

Ранее украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное украинское контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку ВСУ находятся в глубокой обороне.