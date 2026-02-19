Испанское издание El Mundo сообщило о происшествии с группой литовских наемников, которые присоединились к Вооруженным силам Украины. Семь иностранных бойцов, как утверждают источники газеты, сбежали с учений, проходивших в районе боевых действий. Причиной их бегства стал страх перед симуляцией реальных боевых столкновений, из-за чего они отказались от дальнейшей подготовки.

На прошлой неделе в указанной зоне начали обучение 14 наемников из Литвы, осваивая навыки противодействия беспилотникам и эвакуации в условиях обстрела. Затем их разделили на две группы. Судьба второй группы и прошла ли она обучение, остается неизвестной.

Напомним, ранее поступала информация об убийстве в Киеве наемника из Бразилии. Он служил в одном из иностранных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сообщалось, что причиной его смерти стало избиение из-за нарушения дисциплины.

По информации, погибшего звали Бруно Габриэль Леал да Силва, ему было 28 лет. На момент гибели он еще не заключил контракт с ВСУ и находился в части в статусе кандидата. За несколько дней до инцидента бразилец обращался в консульство Бразилии, жалуясь на жестокое обращение со стороны командиров и изъятие его паспорта.