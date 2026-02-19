СМИ: На Украине зверски убили бразильского наемника
В Киеве в расположении иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины забили насмерть бразильского наемника. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным журналистов, погибшего звали Бруно Габриэль Леал да Силва. Уточняется, что он не успел подписать контракт с ВСУ и находился в подразделении как кандидат. За несколько дней до смерти наемник пожаловался в консульство Бразилии на жестокое обращение и сообщил, что у него забрали паспорт.
В конце декабря 2025 года бразилец вернулся из увольнения с опозданием и в нетрезвом состоянии. Его заставили участвовать в боксерском поединке, после которого он вернулся в казарму без видимых травм. Однако позже группа солдат увела его в помещение, откуда слышались удары и крики. На следующее утро его тело с побоями нашли на улице, передает Lenta.ru.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в общей сложности в специальной военной операции на Украине в рядах ВСУ приняли участие наемники примерно из 60 стран. По его словам, в войсках преобладают: Латинская Америка, страны Балтии, Польша и Африка.