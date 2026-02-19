В Киеве в расположении иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины забили насмерть бразильского наемника. Об этом сообщили местные СМИ.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, погибшего звали Бруно Габриэль Леал да Силва. Уточняется, что он не успел подписать контракт с ВСУ и находился в подразделении как кандидат. За несколько дней до смерти наемник пожаловался в консульство Бразилии на жестокое обращение и сообщил, что у него забрали паспорт.

В конце декабря 2025 года бразилец вернулся из увольнения с опозданием и в нетрезвом состоянии. Его заставили участвовать в боксерском поединке, после которого он вернулся в казарму без видимых травм. Однако позже группа солдат увела его в помещение, откуда слышались удары и крики. На следующее утро его тело с побоями нашли на улице, передает Lenta.ru.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в общей сложности в специальной военной операции на Украине в рядах ВСУ приняли участие наемники примерно из 60 стран. По его словам, в войсках преобладают: Латинская Америка, страны Балтии, Польша и Африка.