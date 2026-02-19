В России назвали сроки генеральной битвы за полное освобождение ДНР
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что ключевое сражение за Донецкую Народную Республику развернется в зоне СВО в марте или апреле. Об этом пишет NEWS.ru.
При этом, по словам собеседника издания, обстановка на фронте очень разная. Он отметил, что на Харьковском направлении, куда ВСУ стягивают резервы, ВС РФ сталкиваются с сопротивлением.
Аналитик заявил, что российские войска напористо идут вперед на ряде участков. По его мнению, через полтора-два месяца на Славянско-Краматорском направлении может начаться генеральная битва за полное освобождение территории ДНР.
Кроме того, ВС РФ достигли значительных успехов на Херсонском направлении, добавил полковник.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что иностранные пилоты в составе ВСУ опыта полетов в суровых зимних условиях не имеют.