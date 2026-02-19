Бойцы 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты рассказали, зачем ВСУ минируют своих «двухсотых» на фронте.

Военные, действующие в составе группировки войск «Центр» на Добропольском направлении, в интервью спецкору RT Александру Пискунову рассказали, что украинские солдаты порой минируют своих погибших товарищей или сами притворяются мёртвыми, чтобы стрелять ВС России в спину.

По словам собеседников корра RT, основная тактика противника сейчас — расширение серой зоны, чтобы никто не мог преодолеть определённые участки.