NYT: американские войска готовы к удару по Ирану

Группировка американских сил на Ближнем Востоке значительно выросла в последние недели. Президент США Дональд Трамп накопил силы, достаточные для удара по Ирану в ближайшие выходные, пишут обозреватели Хелен Купер, Эрик Шмитт и Ронен Бергман в статье для The New York Times.

Соединение включает в себя десятки самолетов-заправщиков, срочно доставленных в регион Центральным командованием США, более 50 дополнительных истребителей и две авианосные ударные группы с сопровождающими их эсминцами, крейсерами и подводными лодками, пояснили журналисты.

Американские военные перебросили в регион необходимые средства ПВО, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Обе системы способны перехватывать иранские баллистические ракеты.

Авторы статьи напомнили, что Трамп неоднократно требовал от Ирана отказаться от своей ядерной программы, дать обязательство не обогащать уран.

Американский лидер предупреждал также, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями, если не выполнит условия США.

Вместе с тем, уточнили обозреватели, в отличие от американо-израильской атаки в июне прошлого года, цели президента сейчас менее ясны. Он не отдал приказ об атаке, не назвал приоритетные цели.

По их данным, не только американцы готовятся к войне — ЦАХАЛ находится в состоянии боевой готовности на протяжении последних месяцев, желает нанести удар.