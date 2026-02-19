Медведев заявил, что СВО изменила представление о БПЛА

Специальная военная операция полностью изменила представление о беспилотной авиации.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«СВО полностью перевернула представление о беспилотной авиации как с военной, так и с гражданской точки зрения», — сказал он на первом отраслевом окружном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.

Ранее Медведев заявлял, что специальная военная операция будет доведена до конца.

Он также отмечал возможности российского оборонно-промышленного комплекса в сфере импортозамещения.